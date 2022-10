Tarquinia, alla Sonus “Centro studi Musicale” al via la nuova stagione dei corsi di musica

Musica classica e moderna, un’offerta estesissima affidata a un numero record di insegnanti qualificati quanto appassionati: la Sonus “Centro studi Musicale” si prepara per il nuovo anno didattico 2022/2023 e, dopo un primo anno di rodaggio ma comunque di successo, torna con corsi di musica per tutte le età.

Si parte con la Classica, e i corsi di pianoforte affidati ad Andrea Brunori e Davide Farace, quindi la chitarra con Luca Angelini, il violino con Flavia Morra e il sax con Manuel Elisei. Nella sezione Moderna, corso di pianoforte/tastiere con Gabriele Ripa, chitarra elettrica con Anthony Caruana, Iacopo Palla e Matteo Lattanzi, batteria con Emanuele Tienforti e Luca Capitani, basso con Ruggero Maoloni e Fabio Caponi, canto con Eleonora Bernabei, Martina Maggi e Giulia Stefani e tromba con Gabriele Tamiri.

La Sonus, poi, è anche Sale Prova: ampie, allestite con strumentazione di qualità e delle migliori marche: due pianoforti (mezzacoda e quarto di coda), amplificatori Marshall, Ampeg e Fender, batterie (Tama, Sonor, Pearl), tastiere (Yamaha) e impianti Db e Montarbo. E ancora corsi di coro (sia per adulti che bambini), musica d’insieme, propedeutica, corso di avvicinamento al ritmo per bambini o armonia.

Per info e prenotazioni è possibile contattare la scuola sui social – @Sonuscsm – o al telefono (379 2918020 segreteria o 393 1474430 Emanuele), oppure recarsi in struttura, in via V. Ferri, dove la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.