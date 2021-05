Tarquinia, aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia dell’Istituto Marcantonio Barbarigo

Torna, per l’anno scolastico 2021-2022, la scuola dell’infanzia dell’Istituto Marcantonio Barbarigo: dopo un anno di sosta forzata legato all’emergenza Covid-19, sono aperte le iscrizioni per una struttura che negli anni ha costruito un forte legame di fiducia con la città e un grande e meritato credito di credibilità.

Nel cuore del centro storico della città, in una cornice splendida, con il grande giardino proprio ai piedi della Chiesa dell’Annunziata a disposizione degli alunni, la scuola accoglie bambini dai 3 ai 5 anni. La struttura ha già studiato le disposizioni per il ritorno in classe in totale sicurezza per insegnanti e bambini, predisponendo sin da ora quanto necessario e approfittando della sosta per rinnovarsi e provvedere a rifarsi il look. Per le iscrizioni, per chiedere informazioni o anche per visitare la struttura si può chiamare il numero 328 4779377: naturalmente, per motivi di sicurezza in merito alla attuale situazione sanitaria, per visitare la struttura bisognerà concordare un appuntamento.