Tarquinia, assegnato il Campionato Italiano Flying Dutchman 2025: vincono i fratelli Vespasiani

Si è svolto dal 27 al 29 giugno a Tarquinia Lido il Campionato Italiano della classe Flying Dutchman, promosso dal Vela Club Tarkna con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Nelle acque antistanti il litorale cittadino si sono tenute tutte e otto le prove previste, favorite da condizioni meteo ottimali che hanno permesso agli equipaggi di confrontarsi in maniera regolare e competitiva. Il clima di ospitalità a terra ha contribuito al successo della manifestazione: molto partecipata, in particolare, la cena offerta dal circolo nella serata del 28 giugno.

Sul podio i fratelli Vespasiani, già protagonisti a livello mondiale

Il titolo italiano è andato ai fratelli Nicola e Francesco Vespasiani, dell’Associazione Velica Bracciano, già reduci dal podio al Mondiale di Cadice. A completare il podio gli equipaggi Pincherle–Carincola (San Benedetto del Tronto) e Cipriani–Rinaldi (Peschiera del Garda). Primo tra gli equipaggi stranieri quello ungherese composto da Gaborjani-Szabo e Koles, in quarta posizione. I trofei, raffiguranti i Cavalli Alati etruschi e realizzati dallo scultore Patrizio Zanazzo, sono stati consegnati ai vincitori dal sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e dall’assessore allo sport Sandro Celli.

Una tappa anche di Coppa Europa. Prossima regata il 6 luglio

Oltre a essere valida per il titolo nazionale, la manifestazione costituiva la quarta tappa della Coppa Europa della classe Flying Dutchman: anche in questo caso la vittoria è andata ai fratelli Vespasiani, che si sono aggiudicati i trofei messi in palio dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma – filiale di Tarquinia. Riconoscimenti individuali sono andati a Nicola Vespasiani (Coppa in memoria di Fabrizio Cruciani) e Francesco Vespasiani (Trofeo Eraldo Forti). Il Vela Club Tarkna tornerà in acqua domenica 6 luglio per la regata zonale della classe Windsurfer. Dal 7 luglio al via i corsi di vela FIV rivolti a giovani e adulti.