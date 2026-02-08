Tarquinia Calcio beffato nel finale a Urbetevere: sconfitta 2-1 e ritorno in zona playout

Sconfitta esterna per il Tarquinia Calcio sul campo dell’Urbetevere, con i blugranata che escono battuti 2-1 al termine di una gara condizionata dagli episodi e che riporta la classifica in una zona nuovamente emergenziale.
L’avvio è equilibrato, con il Tarquinia che si presenta con ben sette under dal primo minuto. Il vantaggio dei padroni di casa arriva però su un calcio di rigore molto contestato dalla formazione tarquiniese, che lo giudica inesistente. L’episodio pesa sull’andamento del match e contribuisce ad alzare il livello di tensione in campo.
Elisei firma il pari, Franceschi colpisce il palo
Nella ripresa è il Tarquinia a mostrare maggiore intraprendenza. Il pareggio arriva grazie a Elisei, bravo a rubare palla al difensore e a presentarsi solo davanti al portiere, superato con freddezza. Poco dopo i blugranata vanno vicinissimi al sorpasso con Franceschi, il cui tentativo si stampa sul palo. Nel momento migliore del Tarquinia, però, arriva la doccia fredda.
Punizione allo scadere e sorpasso dei romani
Allo scadere, una punizione dal limite viene trasformata da Mancini, che con un mancino preciso mette il pallone all’incrocio dei pali per il definitivo 2-1. Un gol che vale la terza vittoria stagionale per l’Urbetevere e che accorcia ulteriormente una classifica già molto corta nella zona calda. Per il Tarquinia Calcio si tratta di una battuta d’arresto pesante, che riporta la squadra in piena area playout.
Domenica altro scontro diretto al Bonelli
Il calendario non concede pause: domenica prossima i blugranata torneranno in campo tra le mura amiche per un’altra sfida decisiva contro il Grifone, match che assume già i contorni di uno scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza.
