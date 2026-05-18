Tarquinia Calcio salvo in Promozione: 2-0 al Fonte Meravigliosa nel play-out decisivo

Il Tarquinia Calcio conquista la permanenza nel campionato di Promozione per la stagione 2026-2027 grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del Fonte Meravigliosa nel play-out decisivo.

A decidere la sfida è stata la doppietta di Alessandro Franceschi. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore, indirizzando una partita che i blugranata hanno poi controllato senza particolari sofferenze per tutti i novanta minuti.

Una vittoria obbligata per restare in categoria

Il Tarquinia arrivava alla sfida con un solo risultato disponibile: la vittoria. La posizione di classifica peggiore rispetto ai padroni di casa avrebbe infatti premiato il Fonte Meravigliosa in caso di pareggio, garantendogli la permanenza in categoria.

Per questo motivo il doppio vantaggio firmato da Franceschi ha rappresentato molto più di una semplice partenza positiva: ha permesso ai blugranata di giocare con maggiore sicurezza e di gestire il match fino al triplice fischio finale, conquistando una salvezza particolarmente sofferta e importante.

La soddisfazione della società per il lavoro sui giovani

Grande soddisfazione in casa Tarquinia Calcio per un risultato ottenuto attraverso un percorso costruito anche sulla valorizzazione dei giovani.

La società sottolinea infatti come la squadra abbia affrontato la stagione con numerosi under e ragazzi molto giovani, affiancati da alcuni elementi di esperienza come Stefano Del Duchetto, Omar Pastorelli o lo stesso Franceschi.

Una scelta che ha consentito non soltanto di raggiungere l’obiettivo della permanenza in Promozione, ma anche di far crescere un gruppo giovane destinato a rappresentare il futuro del club.