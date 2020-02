Tarquinia, Chiara Giamundo ospite stamani a Uno Mattina

“Spero di trasmettere un esempio di determinazione”: Chiara Giamundo, la 23enne tarquiniese prima palombara donna della storia della Marina Militare italiana, è stata stamani ospite assieme ad alcuni rappresentanti della Marina a Uno Mattina.

Intervistata, Chiara ha parlato di come tutto sia nato dalla sua passione per il nuoto e dal desiderio di fare un lavoro non convenzionale. I suoi superiori hanno poi spiegato quanto dura sia la selezione per completare il percorso che invece Chiara ha portato a termine, spiegando come sino state altre le ragazze che non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo. Poi, mentre scorrevamo alcune immagini di Chiara in azione, si è parlato del ruolo dei palombari e dei compiti che svolgono.