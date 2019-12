Tarquinia, con “Saperi e Sapori” un sabato alla scoperta dei monasteri delle Benedettine e delle Passioniste

Sabato 28 dicembre appuntamento con “Saperi e Sapori”, a Tarquinia, che permetterà ai partecipanti di accedere all’interno dei due monasteri più importanti di Tarquinia, le Benedettine e le Passioniste.

La giornata inizierà con il light lunch presso il ristorante Arcadia e proseguirà con la visita alla terzeria del Castro novo e ai monasteri delle Benedettine e delle Passioniste. Su richiesta delle suore il gruppo non potrà superare le 30 persone, quindi è necessario prenotare al più presto. È prevista un’offerta per ringraziare le suore della loro disponibilità, quindi oltre a godere di un ottimo pranzo e della visita si potrà anche aiutare concretamente i due monasteri. Appuntamento alle 12 e 45 in piazza Cavour: per informazioni e prenotazioni Claudia 347 69 20 574.