Tarquinia, convocato il Consiglio comunale del 19 febbraio: in agenda regolamento Archivio storico, opere pubbliche e alluvioni

È stato convocato per giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 17 il Consiglio comunale di Tarquinia, che si svolgerà presso la Sala consiliare del Palazzo comunale. Come comunicato dall’ente, l’assemblea affronterà diversi punti di rilievo amministrativo, a partire dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social istituzionali della città, consentendo ai cittadini di seguire i lavori anche da remoto.

Regolamento Archivio storico e modifica del piano triennale delle opere pubbliche

Tra gli argomenti all’ordine del giorno figura l’approvazione del Regolamento dell’Archivio Storico comunale di Tarquinia, passaggio importante per la gestione e la valorizzazione del patrimonio documentale cittadino. Prevista inoltre la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2026, già approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 23 gennaio 2025. In discussione anche il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ai sensi dell’articolo 194 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Interrogazione sugli eventi alluvionali del febbraio 2025

Spazio infine a un’interrogazione urgente, acquisita al protocollo il 12 febbraio 2026, presentata dai consiglieri Luigi Serafini e Betsi Zacchei, relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio comunale nel febbraio 2025. Il punto mira a fare chiarezza sulla gestione delle richieste di riconoscimento dei danni e sulle procedure attivate per l’accesso ai contributi regionali e ministeriali, tema già al centro del dibattito politico locale nelle ultime settimane.