Tarquinia, dal primo maggio tornano i parcheggi a pagamento al Lido: ecco tutto quanto c’è da sapere

Tarquinia, dal primo maggio tornano i parcheggi a pagamento al Lido: con l’ordinanza n. 116 di ieri, 28 aprile 2021, il Comune della città tirrenica istituisce “aree destinate al parcheggio senza custodia dalle ore 08,00 alle ore 20,00 sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, in relazione al tempo di durata della stessa da corrispondersi mediante l’utilizzo di schede prepagate o prelievo di cedole di pagamento a mezzo parcometri”.

Il provvedimento specifica anche le vie e piazze pubbliche interessate:

– Viale dei Tritoni tratto compreso tra il Lungomare dei Tirreni e Piazza L. Capotorti, Piazza delle Naiadi, Lungomare dei Giardini, tratto antistante stabilimento balneare “Nando” e area antistante stabilimento balneare ex Poste Italiane, Viale C. Colombo ed aree adiacenti e debitamente individuate destinate a parcheggio, Viale di Porto Clementino (tratto compreso tra Via Axia e Lungomare dei Tirreni) ed aree adiacenti destinate a parcheggio, e con accesso dal medesimo viale è consentita la sosta alle autovetture, Viale delle Sirene ed aree adiacenti appresso indicate;

– area ricompresa tra Via Caio Duilio, Viale delle Sirene, Lungomare dei Giardini e Piazza delle Naiadi con accesso da quest’ultima;

– area ricompresa tra Via Axia, Via Pirgi e Viale dei Tritoni;

– nr. 2 aree ricomprese tra Via L. Malocello, e Viale C. Colombo con accesso da Via L. Malocello.

– area ricompresa tra Via Scott e Viale C. Colombo con accesso da Via Scott;

– area ricompresa tra Viale di Porto Clementino, Via Pirgi e Via Axia;

– area ricompresa tra Lungomare dei Tirreni e Via dei Vascelli e area ricompresa tra Lungomare dei Tirreni, Piazza delle Naiadi e Via della Bussola;

– arearicompresatraLungomaredeiTirrenieViadeiVascelli;

– area ricompresa tra la Strada Vicinale del Mandrione delle Saline area sud e Via F. Giorgi, con ingresso da Strada vicinale del Mandrione delle Saline;

– Lungomare delle Nereidi (adiacente stabilimento Galeone)

– Lungomare delle Nereidi (adiacente stabilimento Boa Sorte );

– Area ricompresa tra Viale delle Sirene e Viale dei Navigatori.

Sono inoltre istituite due aree di sosta libera tra via Quintiana e via Regas

Le tariffe sono le seguenti:

Euro 1,00 ogni ora, frazione di ora con minimo di euro 0,20;

Euro 3,00 giornaliero;

Abbonamento mensile lido ed aree esterne al centro storico:

a) residenti € 10,00

b)nonresidenti€20,00;

Abbonamento mensile interno/esterno al centro storico:

a) residenti € 20,00

b)nonresidenti€30,00;

Abbonamento annuale per i soli residenti dell’importo di Euro 80,00 (valido anche per le aree destinate a parcheggio a pagamento esterne al centro storico) o Euro 160,00 (valido per tutti i parcheggi a pagamento sul territorio di questa Città).

È istituita inoltre un’area di sosta senza custodia, per soli camper senza limiti di sagoma, ricompresa in Strada Vicinale del Mandrione delle Saline area nord e Viale di Porto Clementino, con ingresso da strada vicinale del Mandrione delle Saline area nord. La sosta nell’area sopra indicata può essere effettuata previo pagamento di Euro 5,00 giornaliere o Euro 25,00 per abbonamento settimanale.

In entrambe le fattispecie sopra riportate i dispositivi di controllo di durata della sosta (cedolini o schede prepagate) dovranno essere posti in modo ben visibile sul vetro parabrezza (cruscotto) del veicolo; è vietata la sosta, con rimozione coattiva, dei veicoli al di fuori dei previsti stalli; sono esentati dal pagamento della sosta e senza limiti di tempo, i veicoli condotti da portatori di handicap, muniti di apposito contrassegno esposto in modo visibile ed in originale, sia negli spazi a loro assegnati, che sugli stalli di sosta a pagamento, nonché i veicoli a totale trazione elettrica che espongano pass identificativo o carta di circolazione ove si denota l’alimentazione del veicolo.