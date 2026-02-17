Tarquinia, domani 18 febbraio i funerali di Gabriele Costantino: i genitori hanno scelto per la donazione degli organi

Si terranno domani, mercoledì 18 febbraio, presso la Parrocchia Madonna dell’Ulivo di Tarquinia i funerali di Gabriele Costantino, lo studente di 13 anni della scuola media Sacconi (plesso Dasti) e giovane calciatore dell’ASD Tarquinia Calcio la cui improvvisa scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità cittadina.

Ricoverato al Gemelli per una meningite fulminante

Gabriele era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma in seguito a improvvisi problemi di salute legati a una meningite fulminante non virale contro la quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nella mattinata di ieri il suo cuore ha cessato di battere. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, portando anche all’annullamento degli eventi previsti in questi giorni scorsi. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da istituzioni, associazioni sportive e semplici cittadini.

Il messaggio dei genitori e la scelta della donazione degli organi

I genitori, Giada e Alessandro hanno voluto ringraziare quanti stanno manifestando vicinanza con un messaggio sobrio e composto: “Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza in questo momento di immenso dolore”. In un gesto di grande umanità, hanno inoltre deciso di donare gli organi del figlio, trasformando una tragedia immensa in un atto di solidarietà verso altre vite.