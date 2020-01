Tarquinia, domani 4 gennaio “Giocattoli in Movimento”

Riceviamo dal M5S Tarquinia e pubblichiamo

Solidarietà, riuso ed economia circolare: Giocattoli in Movimento è un circolo virtuoso a tutela dell’ambiente e a sostegno dei meno fortunati

che permetterà a tantissimi bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri.

Porta due giocattoli o due libri usati e in buono stato, ne riceverai uno in cambio. I giocattoli raccolti saranno donati a strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici.

Vi aspettiamo domani, 4 gennaio, a Tarquinia in piazza G. Matteotti n. 13, dalle ore 16 alle ore 17.

