Tarquinia, doppio appuntamento musicale a Pizza Point durante il DiVino: venerdì dj set con Black Snake Moan e sabato con dj Soviet

Immaginate una delle feste più amate del centro Italia, in un centro storico dal fascino assoluto e con la dolcezza delle serate di fine estate. Aggiungeteci i calici di vino, la piacevolezza di passeggiare tra splendidi scorci… e cosa manca?

Naturalmente, qualcosa di sfizioso da mangiare. E chi ci può pensare meglio di Pizza Point che, a Tarquinia, in via Umberto I, sta vivendo un DiVino Etrusco ad alta intensità! Perchè all’enorme offerta di cose golose, dal kebab alla pizza, dalle patatine ai fritti, dalla birra alle bibite e chi più ne ha più ne metta, ha scelto di proporre un’animazione musicale che rende speciale passeggiare e fermarsi lungo la via.

Doppio, grande appuntamento, quindi, a via Umberto I, anche nelle due serate clou del DiVino: venerdì dj set con Marco Contestabile, alias Black Snake Moan, mentre sabato sera toccherà a dj Soviet accendere l’atmosfera.