Tarquinia e il rinvio del consiglio sull’ospedale: la nota del Comune

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il consiglio comunale straordinario e in seduta aperta dedicato alla situazione dell’ospedale di Tarquinia, inizialmente previsto per giovedì 3 luglio alle ore 17, è stato posticipato a martedì 8 luglio, mantenendo lo stesso orario.

“La decisione di spostare la seduta – dichiara il presidente del consiglio comunale, Alberto Blasi – è stata presa per favorire la più ampia partecipazione possibile da parte della cittadinanza, degli operatori sanitari, delle associazioni e, in particolare, dei dirigenti dell’Asl di Viterbo. La sanità locale e, nello specifico, il futuro del nostro presidio rappresentano una priorità per l’Amministrazione e per l’intera comunità. Il consiglio comunale aperto sarà un momento importante di confronto: un’occasione per ascoltare le istanze dei cittadini, dialogare con i rappresentanti del sistema sanitario e fare il punto sulla situazione attuale dell’ospedale, evidenziando criticità, interventi già avviati e azioni da intraprendere per garantire servizi sanitari adeguati e di qualità sul territorio. Rinnovo l’invito a tutti i tarquiniesi a partecipare numerosi”.