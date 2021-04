Tarquinia, eletto il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco

Riceviamo e pubblichiamo

La Pro Loco rinnova il proprio consiglio direttivo. Massiccia affluenza ieri presso il seggio costituito presso palazzo dei Priori con oltre l’80% dei soci che si sono recati alle urne aperte dalle 9 alle 19 per esprimere la loro preferenza. Una cifra oltre le aspettative visto anche la nota diffusa dall’amministrazione comunale in cui annunciava che per rimanere super partes consiglieri ed assessori non avrebbe presentato candidature né preso parte alle elezioni.

Il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti è risultata essere Sara Cori, già molto attiva nel mondo dell’associazionismo. Secondo più votato il Presidente uscente Primo Andreini. Entrano in consiglio anche Tiziano Ercolani, Stefano Attili, Roberta Esposito Gianluca Ventolini, Sandra Sposetti, Paola Monti e Federica Gigio. Nel collegio dei revisori dei conti Alice Battellocchi è risultata la più votata; sarà affiancata da Patrizio Buzzi e Andrea Tonicchi. Si prefigura dunque un Consiglio Direttivo giovane, di persone volenterose e capaci, ognuno con le proprie competenze, che sicuramente opereranno per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in ogni campo di concerto con le amministrazioni pubbliche e il resto dell’associazionismo locale. A breve i consiglieri eletti nomineranno il Presidente e le altre cariche.

Tutte le operazioni di voto e di spoglio si sono svolte nel massimo rispetto dei rigidi protocolli covid grazie anche alla presenza fondamentale della Polizia di Stato tesa a garantirne l’ordine.