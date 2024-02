Tarquinia, Federico Mazzola coordina la ricerca su un nuovo stadio della materia pubblicato su Nature

C’è il ruolo fondamentale di un ricercatore tarquiniese nella scoperta – che potrebbe aprire scenari inediti nel campo dell’elettronica – di un nuovo stato della materia: a coordinare il lavoro di ricerca è stato infatti Federico Mazzola, ricercatore in Fisica dei materiali all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

La notizia – rimbalzata in questi giorni sulla stampa locale – è quella della pubblicazione della scoperta sulla rivista scientifica Nature, una delle più antiche e importanti esistenti e forse in assoluto quella considerata di maggior prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale. Al centro dello studio la cosiddetta corrente chirale, nuovo stato della materia: nel materiale in cui è stato osservato, gli elettroni si muovono in maniera differente rispetto a quanto sinora osservato nei materiali “tradizionali”.

Una novità che può aprire scenari inediti e interessanti in vista di potenziali impieghi in ambito di elettronica, tecnologie quantistiche, biomedica o energie rinnovabili. Possibilità di cui lextra.news proverà a parlare, nei prossimi giorni, con Federico, cui intanto rivolge le congratulazioni per l’ambizioso risultato raggiunto.