Tarquinia, ieri in Comune la consegna dell’encomio ai bagnini che l’estate scorsa hanno portato a termine dei salvataggi a mare

Un encomio per il coraggio la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel portare a termine operazioni di salvataggio a mare: è quanto consegnato ieri, da parte del Comune di Tarquinia, a Mirko Fattori, Riccardo Piras, Christian Iodice e Matteo Anselmi – oltre che a una delegazione Sics con i cani da salvataggio – che l’estate scorsa hanno salvato dei bagnanti in difficoltà nelle acque di Tarquinia Lido.

“Gratitudine per spirito di servizio e abnegazione”, recita il testo dell’encomio a firma del sindaco Giulivi, che conclude: “Le parole spesso non riescono a dare il senso della grandezza del gesto, ma si ringrazia per il chiaro esempio di virtù civica ed altissimo senso del dovere”