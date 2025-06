Tarquinia, il 13 luglio la medio fondo di nuoto “Tutti a Mollo”: ecco le info e come iscriversi

La Società Tarquinia Swimming & Fitness Club, con la collaborazione di U.S. Acli, Arvalia Roma Swimming & Fitness Club, ASD Assonautica Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, organizza la quarta edizione del medio fondo di nuoto “Tutti a Mollo” valida come Campionato Regionale individuale U.S. Acli Open Water. L’evento è in programma per domenica 13 luglio 2025, con ritrovo alle ore 8:00 presso la sede dell’ASD Assonautica “G. Maffei” in via Filippo Giorgi a Tarquinia Lido; alle ore 8:30 è prevista l’apertura della zona cambio, mentre la partenza avverrà alle ore 10:00 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia.

Categorie, distanze e requisiti di partecipazione

La gara di nuoto in acque libere è aperta ai nati dal 2016 in avanti, suddivisi per fasce di età e distanza: 600 m per Under 9/10/11 (2016‑2014) e 2 500 m per tutte le altre categorie, inclusi Master, tesserati FIN/FIPSA/Enti di promozione sportiva e non tesserati. Possono partecipare al Campionato Regionale i tesserati U.S. Acli, compresi gli atleti con doppio tesseramento Propaganda/US Acli o Master FIN/US Acli. Agonisti iscritti a sezioni agonistiche FIN, FIPSA o altri enti promozionali non sono ammessi al Campionato, ma possono prendere parte alla gara come partecipanti non classificati per il titolo regionale. Tutti gli atleti devono essere in possesso di idonea certificazione medica in corso di validità.

Iscrizioni, servizi e premi

Le iscrizioni sono aperte a questo link fino alle ore 20:00 di giovedì 10 luglio 2025, con quota di 15 € per ogni partecipante, comprendente cuffia personalizzata, assistenza in mare e a terra (Cannoniere, gommoni, staff CRI e medico di gara), ristoro post-gara e pasta party. È possibile iscriversi tramite il modulo online e inviare la ricevuta al seguente indirizzo email: infotarquinianuoto@gmail.com o attilio.boni@libero.it, specificando nome, cognome e società di appartenenza. La pubblicazione della start-list e degli orari ufficiali avverrà il venerdì precedente la gara; da quel momento non saranno più ammesse modifiche. Al termine dell’evento, i primi tre classificati di ogni categoria, maschile e femminile, riceveranno medaglie: distinti premi per titolati U.S. Acli e partecipanti FIN/FIPSA/enti/non tesserati. Il cronometraggio sarà affidato alla Federazione Italiana Cronometristi, con arrotondamento al decimo di secondo. Il regolamento tecnico segue le norme della Federazione Italiana Nuoto, con divieto di costumi in poliuretano, pinne, palette e dispositivi analoghi; eccezioni previste per atleti con disabilità, che possono utilizzare ausili tecnici. L’uso della muta è facoltativo fino a 20 °C, obbligatorio sotto i 16 °C. Informazioni aggiuntive disponibili contattando il numero 377 544 85 37 o 351 621 47 66 oppure scrivendo ai suddetti indirizzi email.