Tarquinia, il 25 settembre la cerimonia “Atleta dell’Anno 2025” dell’UNVS

La cerimonia al Palazzo Comunale

La Sezione di Tarquinia “Liviano e Bonello Bonelli” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha annunciato che giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, si svolgerà la cerimonia di premiazione “Atleta dell’Anno 2025”. L’iniziativa intende valorizzare atleti, squadre e figure di riferimento dello sport locale, conferendo riconoscimenti per meriti e impegno nella promozione dei valori sportivi.

Premi e riconoscimenti speciali

Nel corso dell’evento sarà assegnata una medaglia unica, appositamente coniata dall’UNVS Nazionale, all’“Atleta dell’Anno Tarquiniese”. Sono inoltre previsti premi speciali: il “Premio Pietro Anzellini” al Giovane Emergente, il “Premio Liviano e Bonello Bonelli” alla Migliore Squadra e il “Premio Roberto Maria Sacconi” al Miglior Over 40. Saranno consegnate targhe commemorative alle famiglie di tre figure sportive tarquiniesi recentemente scomparse e saranno premiati gli atleti delle associazioni sportive dilettantistiche della città.

Ospiti e conduzione della serata

Durante la manifestazione il giornalista di Rai Sport Massimiliano Mascolo riceverà il titolo di Ambasciatore dello Sport UNVS. La serata sarà condotta da Fabrizio Ercolani e vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo, in un momento di condivisione e celebrazione dei valori dello sport.