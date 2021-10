Tarquinia, il 31 ottobre festa e animazioni in piazza per la serata di Halloween

Tarquinia si prepara a vivere festosamente la notte che, in una tradizione ormai consolidatasi nel calendario anche italiano, si definisce la più spaventosa dell’anno. Il 31 ottobre in città sarà di nuovo Halloween: non nella veste che riempì i vicoli del centro storico sino al 2019, ma in una versione ridotta e adatta al periodo per far comunque divertire i bambini.

Niente percorso dell’orrore, la cui realizzazione si è interrotta causa pandemia, ma due appuntamenti in due orari diversi, ore 16 e ore 19, organizzati dal Comune di Tarquinia assieme al Centro di Aggregazione Giovanile e ad Alicenova. Gli scenari saranno piazza Matteotti, piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele che li collega e ad attirare i bambini impegnati nel classico “dolcetto e scherzetto” saranno una serie di animazioni e artisti di strada.