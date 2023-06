Tarquinia, il 7 luglio i Veterani Sportivi premiano l’atleta dell’anno: dì la tua nel sondaggio

Tempo di celebrazioni per la sezione tarquiniese dell’UNVS, l’Unione Nazionale Veterani Sportivi: il 7 luglio prossimo è in programma una serata in omaggio allo sport tarquiniese e tra ricordi e storie del glorioso passato degli atleti e delle discipline della città (nell’occasione avverrà la nomina di due Ambasciatori dello Sport), verrà premiato anche l’atleta dell’anno.

Oltre alle considerazioni della giuria dell’UNVS, si terrà conto anche delle considerazione dei lettori de lextra.news: da oggi alla prossima domenica 25 giugno si potrà dire la propria votando nel sondaggio qua sotto, riproposto anche nella homepage del sito. I candidati tra cui scegliere sono la stella emergente del tennis, Beatrice Cocomazzi, già affacciatasi sui palcoscenici internazionali, il campione del mondo di boxe (che la prossima settimana difenderà di nuovo il titolo) Christian Gasparri, il fantasista goleador delle giovanili della Lazio e già maglia azzurra, Valerio Gelli, la pluricampionessa di Paddle Surf Cecilia Pampinella e la nazionale di tiro a volo, più volte a medaglia in Coppa del Mondo, Simona Scocchetti.