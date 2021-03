Tarquinia, il comune riconosce il valore monumentale degli alberi alla Barriera San Giusto

Il Comune di Tarquinia, con una delibera di giunta approvata lo scorso 12 marzo, ha riconosciuto il valore monumentale agli alberi di leccio della Barriera San Giusto, “sia per il loro alto valore ambientale, sia per il valore culturale di cui sono i testimoni”.

Il parco, perciò, sarà denominato “Parco monumentale della Barriera San Giusto”, anche data la sua storica destinazione a ricordo dei soldati tarquiniesi caduti nella 1° Guerra Mondiale.

“La Legge n.10/2013 in materia di tutela ambientale – spiega poi l’ente sulla propria pagina Facebook – prevede l’istituzione delle “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli Alberi Monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”, disposizioni rese operative dal successivo Decreto Attuativo dove vengono forniti parametri e criteri per la loro identificazione. Sono alberi monumentali quelli considerati rari esempi di maestosità, di longevità, che si distinguono per età e dimensioni o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità delle specie. Ma lo sono anche quegli alberi che hanno un pregio in riferimento ad eventi storici o memorie culturali o documentarie rilevanti”.