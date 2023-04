Tarquinia, il PD sui parcheggi a pagamento della Fiera: “Si ritassa chi già paga gli abbonamenti!”

Riceviamo dal PD di Tarquinia e pubblichiamo

Hai l’abbonamento al parcheggio? Devi pagare la SOVRATTASSA, è un ordine! Comunicazioni tardive e confusionarie: la questione parcheggi a pagamento alla fiera di Tarquinia è l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di cittadini e lavoratori tarquiniesi, e non questioniamo sul concetto di parcheggio a pagamento in sé, per quanto sia noto l’amore spasmodico che questa amministrazione prova per questa particolare forma di “prelievo” dai propri cittadini, ma sul fatto che addirittura – in occasione della Fiera – anche chi è in possesso di qualsiasi tipo di abbonamento si vedrà costretto a pagare il ticket per poter parcheggiare.

Riteniamo che la scelta dell’Amministrazione sia completamente scellerata, senza senso, che sia una mancanza di rispetto incommentabile nei confronti di quei cittadini che già pagano un abbonamento per poter sostare in quegli stessi stalli a pagamento durante tutto il resto dell’anno, così come sarà uno smacco nei confronti di quei (tanti) lavoratori che si recheranno alla Fiera in quel periodo e si troveranno del pari costretti a dover pagare il ticket per parcheggiare.

Sì, perché se è vero che “sulla carta” (è proprio il caso di dirlo) gli amanti del blu dicono di aver lasciato nella disponibilità di chi è già in possesso di abbonamento alcuni parcheggi a pagamento, nella realtà dei fatti le indicazioni che dovrebbero spiegare quali siano, dove siano, e come siano raggiungibili sono poche e tutt’altro che chiare. I più avvezzi all’interpretazione, gli “eletti” in grado di capirci qualcosa, avranno però notato che il numero di parcheggi (chiaramente scomodi e lontani dalle aree fiera) sarà comunque particolarmente basso e costringerà la maggior parte di quei cittadini e lavoratori (che, lo ribadiamo qualora fosse poco chiaro: pagano già mensilmente o annualmente un abbonamento) a pagare anche il ticket forfettario.

Vorremmo che questa amministrazione, che sembra non avere il senso del ridicolo, prendesse coscienza della bassezza di ciò che fa: siamo riusciti a passare dal voler trasformare ogni parcheggio di Tarquinia in stallo a pagamento, a ri-tassare chi già quegli abbonamenti li paga!

Amministratori che continuano a non fare altro che vessare i propri cittadini e che ancora una volta hanno dimostrato di non avere una concezione reale di “servizio”, tantomeno di avere a cuore il benessere dei propri cittadini.

Ci auguriamo che il dietrofront arrivi, per quanto all’ultimo secondo: si rendano quei parcheggi accessibili a chi già in possesso di abbonamento e si adotti immediatamente ogni iniziativa idonea a comunicarlo alla cittadinanza, prima e durante lo svolgimento della Fiera. E si finisca di fare cassa sui cittadini e si inizi a portargli rispetto, lavorando nel loro interesse.