Tarquinia, in vista della Festa della Merca sistemata la strada provinciale Roccaccia

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

La Provincia di Viterbo è all’opera in questi giorni, con i suoi mezzi, per la sistemazione della Strada Provinciale Roccaccia, con la copertura dei tratti con buche e lo sfalcio di ampie zone in bordo strada. Un aspetto decisamente migliore ed una maggiore sicurezza per la Strada Provinciale 104.

Il Consigliere dell’Università Agraria Fabio Gagni nei giorni scorsi aveva fatto specifiche richieste in merito, e si dichiara soddisfatto: “La Provincia ha risposto davvero celermente alla nostra richiesta, e siamo felici di questa ottima collaborazione, per cui ringraziamo l’Ente. I bordi strada sono stati sfalciati per lunghi tratti, ed oggi abbiamo una situazione idonea ad accogliere decorosamente le migliaia di persone attese per la Festa della Merca. Ma, cosa ancor più importante, le buche sono state in larga parte attappate: questo è fondamentale per chi ogni giorno percorre quella strada e per chi vi abita”.

Il Presidente Alberto Tosoni aggiunge: “L’obiettivo delle Istituzioni deve sempre essere il bene della comunità; sono dunque felice della collaborazione con la Provincia. Il Consigliere Gagni, dopo alcune email, si è sentito telefonicamente con gli addetti degli uffici provinciali, ed il risultato è stato raggiunto. Questa è la giusta impostazione di lavoro. Come Università Agraria stiamo avendo ottimo dialogo ed intese con il Comune di Tarquinia, la Provincia, la Regione, le Associazioni, stiamo ricevendo aiuto ed impulsi positivi verso il miglioramento, e questo mi rende orgoglioso della mia comunità. Avanti così”.