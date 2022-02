“Tarquinia, la città a misura d’uomo che ha tutto per vivere bene”: come è cambiato l’immobiliare dopo due anni di pandemia

“Una città a misura d’uomo: se guardiamo Tarquinia con gli occhi di chi la scopre dall’esterno, scopriamo che ha tutto quello che serve per vivere bene, senza il caos o i problemi della grande città. E dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni questi ingredienti fanno la differenza”.

Giuliano Colotto assieme al suo staff in Remax Best non si è fermato praticamente un giorno, soprattutto nel periodo più duro della pandemia, mantenendo costantemente attivi i contatti con i tanti attori che animano il mercato immobiliare a Tarquinia. E passo dopo passo, dal primo lockdown a oggi, ha visto cambiare esigenze, richieste e desideri di chi si affaccia fuori dalla grande città verso il nostro paese.

“La pandemia ha mostrato con durezza a tutti i limiti e le difficoltà della vita in una grande città. – spiega Giuliano – E il desiderio di pensare a un progetto di vita diverso porta tante famiglie ad affacciarsi in una realtà come Tarquinia, che si mostra loro come una cittadina strutturata, che garantisce loro i servizi, dalle scuole di ordine e grado all’ospedale, una sicurezza che nella vita quotidiana in città manca, un clima perfetto e il mare a due passi”.

Un mutamento delle necessità abitative che ha portato a un forte interesse per il centro storico di Tarquinia, ma anche per la campagna. “Chi abita in città mai come ora desidera un giardino, un pezzo di orto, un fuori. – continuano da Remax – Gli immobili più gettonati sono quelli con spazi esterni come terrazzi e giardini, ed è in crescita anche l’interesse immobili con spazi maggiori”.

Un rapporto stilato nel 2021 da Nomisma sul mercato immobiliare mostra un forte interesse degli italiani per immobili più grandi e fuori dal Comune principale. “La Dad e lo smart working hanno cambiato il modo di vivere l’abitazione, e di conseguenza le necessità. Città come Tarquinia offrono queste opportunità, e per chi viene dall’esterno quelli che per noi cittadini sono fastidi o problemi, vengono viste da prospettive diverse”.

Per approfondire l’argomento e chiedere ogni informazione, il team Remax Best è disponibile nella sede di via Umberto I, 41: è possibile prenotare un appuntamento chiamando lo 0766 856829 o scrivendo una mail a best@remax.it. Intanto, è possibile visitare il sito internet Remax Best.

