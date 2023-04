Tarquinia, la nota del Comune sui parcheggi alla Fiera: cinque euro al giorno per le auto, dieci per i camper

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Un costo forfettario di cinque euro giornalieri per le autovetture, e di dieci euro per i camper, è stato stabilito da una delibera di Giunta dello scorso 21 aprile e da un’apposita ordinanza del 26 aprile per i parcheggi messi a disposizione per la Fiera di Tarquinia, relativamente all’area del lido. Si tratta dei parcheggi ubicati nelle seguenti vie: parcheggio 1, Viale Andrea Doria; parcheggio 2, Viale Andrea Doria/Via Odisseo/Via Ippalo; parcheggio 3, Viale dei Navigatori/ Via Poseidone; parcheggio 4 Piazza delle Naiadi; parcheggio 5, Strada del Mandrione delle Saline.

Per i Camper, sono state invece appositamente destinate due aree di parcheggio, entrambe situate nella Strada Mandrione delle Saline. Relativamente alle aree di parcheggio collocate nel centro cittadino di Tarquinia, queste saranno collegate all’area del lido con un efficiente sistema di navette che consentiranno ai cittadini di raggiungere comunque agevolmente l’area fieristica.