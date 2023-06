Tarquinia, la nota della maggioranza dell’Università Agraria sul consiglio sul campeggio di Spinicci

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Campeggio di Spinicci sotto i riflettori nell’ultimo Consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia, tenutosi in sessione straordinaria nel tardo pomeriggio del 9 giugno.

Il Presidente ha esposto lo stato delle imponenti operazioni di bonifica attualmente in corso, sia per ciò che riguarda i rifiuti e gli elementi da rimuovere, che per la situazione dei pini, e le azioni messe in atto per la sicurezza.

L’Assessore Stefano Proli ha spiegato nel dettaglio l’importante opera di ricerca storica dal punto di vista urbanistico che è stata fatta sulla situazione del campeggio, che ha portato a far emergere documentazione prima non nota a nessuno, nemmeno agli uffici dell’Ente. Quest’opera, attualmente nella fase conclusiva, è imprescindibile per poter determinare la piena regolarità del campeggio, e dunque poter procedere alla redazione di un bando per l’affidamento nella piena liceità.

Oltre a questa importante opera, portata avanti in prima persona dall’Assessore Proli, quest’ultimo ed il Presidente hanno avuto vari briefing con notai e professionisti, onde giungere alla redazione di un bando il più possibile idoneo a veicolare il campeggio verso un futuro più roseo rispetto a quanto visto in passato.

Il Presidente Alberto Tosoni, nelle comunicazioni iniziali, ha anche tenuto ad esporre pubblicamente i conti della Festa della Merca, che non hanno portato alcun aggravio alle casse dell’Ente, ed ha ringraziato pubblicamente le aziende di Tarquinia che hanno permesso la manifestazione grazie al loro contributo economico. Il Presidente ha anche ribadito i complimenti ad Andrea Ortenzi e Fabio Gagni, oltre che a tutti i componenti della maggioranza, alle associazioni, ai volontari ed ai dipendenti che hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dell’evento.