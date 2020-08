Tarquinia, la quarta edizione del Goodbye Summer Holi posticipata al 2021

Riceviamo dalla Sottosuono Eventgroup e pubblichiamo

Sottosuono eventgroup intende comunicare suo malgrado che la tanto attesa 4ª edizione del Goodbye Summer Holi non si è tenuta come di consueto durante la settimana di ferragosto, causa le precedenti normative atte a contrastare la pandemia da Covid 19.

Pertanto si informano i gentili lettori e seguaci che l’organizzazione stessa, a prescindere dall’ultima normativa inerente ai locali da ballo in vigore da questi ultimi giorni, ha deciso di evitare qualunque attività durante tutta la stagione estiva. Con l’occasione si puntualizza che qualsiasi evento è sospeso per l’intero periodo d’emergenza, invitando tutti al pieno rispetto delle regole per la tutela di ognuno di noi. Restiamo in sicurezza per poter tornare il prima possibile più forti e operativi, pronti con entusiasmo a tanti nuovi progetti per il futuro.