Tarquinia, Luca Mencarini campione italiano dei 200 dorso

di Fabrizio Ercolani

Rientro alle gare agonistiche con il botto per Luca Mencarini. Il nuotatore tarquiniese vince l’oro nei 200 dorso al Settecolli, validato anche come campionato italiano. Un trionfo ad ex-aequo con Matteo Restivo. Torna dunque ad assaporare il trionfo il tritone tarquiniese che dopo un periodo difficile è tornato a livelli che lo avevano portato a vincere il campionato del mondo juniores a Dubai nel 2013. Ora l’obiettivo sono le Olimpiadi. Intervistato a caldo da Elisabetta Caporale di RaiSport, il nuotatore tarquiniese ha esternato la sua felicità: “È stato emozionante tornare alle gare a giugno ero pronto per il Settecolli, ma alla fine è andata bene così. Mi è dispiaciuto solamente non poter vedere il pubblico in tribuna, visto che l’evento si è svolto a porte chiuse”.