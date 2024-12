Tarquinia, l’Università Agraria al convegno sulle strategie per l’efficenza fiscale e l’innovazione

“Profitto Sostenibile – Strategie per l’Efficienza Fiscale e l’Innovazione”: è questo il titolo del convegno svoltosi la scorsa settimana presso il Circolo Canottieri Lazio a Roma, a cui ha partecipato, , in rappresentanza dell’Università Agraria di Tarquinia, era presente il consigliere dottor Fabrizio Federici, dirigente veterinario presso il Ministero della Salute. L’evento, organizzato dal gruppo di lavoro Antur, ha riunito esperti e professionisti per discutere delle tecniche innovative volte a ottimizzare la gestione aziendale e favorire lo sviluppo sostenibile.

Strategie e opportunità per la crescita sostenibile

“Come delegato dell’Università Agraria di Tarquinia, ho partecipato con interesse al convegno, che si è concentrato sull’innovazione aziendale e sull’efficienza energetica, fiscale ed economico-turistica – ha dichiarato Federici –. Sono state presentate strategie supportate dai piani di sviluppo e dai fondi europei per migliorare la sostenibilità e l’efficienza delle attività produttive”. L’attenzione è stata rivolta, in particolare, all’utilizzo di fonti rinnovabili, al risparmio energetico e ai benefici ambientali derivanti da tali approcci.

L’importanza di intercettare i fondi del PNRR

Federici ha sottolineato l’importanza per l’Università Agraria di Tarquinia di restare al passo con i tempi e di sfruttare le opportunità offerte dai fondi pubblici, in particolare quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “Ho già condiviso con il Presidente Riglietti alcune proposte emerse durante il convegno – ha aggiunto Federici –, come l’adozione di tecnologie per il risparmio energetico e l’incremento dell’uso di fonti rinnovabili”.