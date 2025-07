Tarquinia, Martina Tosoni: “Mi spiace non essere oggi in consiglio: pieno sostegno al comitato e impegno per il futuro dell’ospedale”

Riceviamo da Martina Tosoni, consigliere comunale del Comune di Tarquinia, e pubblichiamo

Mi dispiace non poter partecipare al consiglio straordinario sull’ospedale di Tarquinia ma lo spostamento della data dal 3 all’8 luglio non mi ha permesso di revocare un impegno già preso in precedenza.

Proverò a collegarmi se il luogo sarà idoneo alla connessione.

Ad ogni modo voglio con questo comunicato ribadire il mio impegno e il mio sostegno per ogni azione che si voglia intraprendere al fine di tutelare e migliorare il nostro ospedale.

In questi ultimi anni abbiamo vissuto momenti difficili in cui siamo stati lasciati soli a fronteggiare le emergenze e i disagi e colgo l’occasione per ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, sia quello operante attualmente che quello che per anni ha lavorato nel nostro ospedale facendo in modo che non solo non chiudesse ma potesse essere un presidio sanitario efficiente nel limite delle sue ormai note difficoltà anche durante l’emergenza Covid.

Mi auguro che questo faro acceso dal comitato da oggi si traduca in azioni concrete per questo nostro ospedale che non è soltanto indispensabile per noi cittadini di Tarquinia e dei tanti paesi limitrofi ma è parte della nostra storia, della nostra cultura e sono fermamente convinta che sia un presidio sanitario importante per l’intera Regione Lazio.