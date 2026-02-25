Tarquinia piange Egidio Romanini, era stato comandante del distaccamento della Polizia Stradale

Tarquinia saluta con commozione Egidio Romanini, già comandante del distaccamento della Polizia Stradale cittadina, venuto a mancare nelle scorse ore. Romanini era andato in pensione appena nemmeno tre anni fa, dopo oltre quarant’anni di servizio nella Polizia di Stato. Originario del Piemonte, era arrivato a Tarquinia nel 1995, diventando nel 2012 comandante del distaccamento locale della Polizia Stradale. In occasione del suo ultimo servizio aveva espresso pubblicamente emozione e gratitudine, parlando di un momento vissuto “tra il dispiacere di lasciare la Polizia e la felicità di intraprendere una nuova vita”, definendosi ormai “un tarquiniese adottato”.

Il ricordo della comunità e della redazione

Figura conosciuta e stimata, grande appassionato di moto, Romanini ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la sicurezza stradale del territorio e per i rapporti con la cittadinanza, distinguendosi per disponibilità e professionalità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, dove in molti ne ricordano l’impegno costante e il tratto umano. La redazione di lextra.news si unisce al dolore dei familiari in questo momento così difficile, ricordando Egidio Romanini non solo come rappresentante della Polizia Stradale, ma anche come persona apprezzata per il suo senso del dovere e la vicinanza alla comunità.