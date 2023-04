Egidio Romanini va in pensione: con la Fiera l’ultimo servizio del comandante della Polizia Stradale di Tarquinia

Un’inaugurazione che è anche un momento di saluto e celebrazione: la cerimonia di apertura della Fiera di Tarquinia è coincisa stamani anche con l’ultimo servizio di Egidio Romanini, dal 2012 comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Tarquinia.

“Un’emozione forte – le parole dell’Ispettore Romanini – e un misto tra il dispiacere nel lasciare la Polizia e la felicità di intraprendere una nuova vita”. Originario del Piemonte, Egidio giunge al traguardo della pensione dopo 40 anni in Polizia e dopo essere arrivato a Tarquinia nel 1995, prima di giungere come detto a capo del distaccamento. “E mi sento ormai un tarquiniese adottato da questa città”, racconta, spiegando come il suo testimone sarà ora raccolto dall’Ispettore Marina Calvo.

“Quale il ricordo più bello in questi anni? Difficile rispondere – continua – soprattutto se ragioniamo sul fatto che, in questo mestiere, spesso gli interventi non si legano a momenti positivi e le cose che restano più impresse tendono a non essere felici. Ma posso dirti che è un bel ricordo ogni qual volta, con i colleghi, siamo riusciti ad aiutare persone in difficoltà. Oltre, naturalmente, alle tante amicizie nate nel tempo e alla soddisfazione di aver lavorato in un reparto così compatto. Proprio questo penso mi mancherà di più, lo stare assieme ai colleghi, assieme alla consapevolezza di fare un lavoro al servizio del cittadino”.