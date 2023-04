Tarquinia, raccolte quasi 5.000 firme tra la città e il comprensorio per la difesa dell’Ospedale

Riceviamo dal comitato Insieme per l’Ospedale di Tarquinia e pubblichiamo

Il Comitato spontaneo Insieme per l’Ospedale di Tarquinia prosegue le attività a difesa della struttura ospedaliera, tra cui la raccolta firme a sostegno della petizione che sarà poi trasmessa alla ASL e alla Regione. Quasi 5000 cittadini hanno già firmato e per raccogliere ulteriori sottoscrizioni di quanti vivono nel territorio interessato, il Comitato sarà presente alla Fiera al Lido domenica 30 aprile; inoltre è possibile firmare presso le attività commerciali che sostengono l’iniziativa sia al Lido che nel Capoluogo. La raccolta continua anche nei comuni vicini, dove il problema del declino della struttura sanitaria di Tarquinia è fortemente sentito e in tanti hanno già aderito con la consapevolezza che una firma in più rafforza l’azione e può fare la differenza.

Sono stati fissati inoltre gli appuntamenti con vari Sindaci dei Comuni più direttamente interessati al nosocomio di Tarquinia per esporre loro, grazie al contributo di tecnici esperti di sanità e di organizzazione sanitaria, le finalità del Comitato. Nel frattempo, prosegue il lavoro di organizzazione di eventi in collaborazione con associazioni e artisti del territorio per coinvolgere quante più persone possibile. La salute è un diritto, è necessario mantenere alta l’attenzione per salvare il nostro

ospedale!