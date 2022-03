Tarquinia, riapre il Parco Avventura: dal 2 aprile tornano le emozioni e l’adrenalina a Riva dei Tarquini

Un posto incredibile, un’esperienza divertente e piena di adrenalina: a Tarquinia riapre il Parco Avventura e da sabato 2 aprile sarà di nuovo possibile vivere le emozioni tra gli alberi della pineta di Riva dei Tarquini.

Arrampicarsi su una torre alta dieci metri e immersa nel verde, cimentarsi su percorsi a ostacoli sospesi in aria, tuffarsi a corpo libero su un mega airbag o volare con l’altalena più alta d’Italia, il tutto, in piena sicurezza e divertendosi un mondo: è quanto il Parco offre ai tanti visitatori che per tutta la stagione, sino alle porte dell’autunno, raggiungeranno la costa tirrenica per vivere l’avventura.

Un’opportunità che per le prime settimane sarà limitata ai weekend, orario 10-19 con ultimo ingresso alle 17: per la prenotazione, che garantisce l’ingresso al parco, si può chiamare il 342 3365567, e per ogni ulteriore info ecco il link al sito con tutte le indicazioni.