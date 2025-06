Tarquinia, stasera il secondo trattamento larvicida: dal 15 luglio le disinfestazioni

È previsto stanotte, 16 giugno 2025, a partire dalle ore 23, il secondo intervento di trattamento larvicida nel territorio del Comune di Tarquinia. L’attività rientra nel piano programmato per il contenimento delle zanzare in vista della stagione estiva. Gli interventi larvicidi proseguiranno poi con ulteriori due date fissate al termine della stagione: lunedì 15 settembre e lunedì 13 ottobre.

Quattro date per la disinfestazione adulticida

Oltre ai trattamenti larvali, l’amministrazione comunale ha previsto anche quattro interventi di disinfestazione adulticida, in calendario il 15 luglio, il 29 luglio, il 12 agosto e il 26 agosto. In concomitanza con alcune di queste date, si terranno anche azioni di derattizzazione: il 16 giugno, il 15 luglio e il 12 agosto. Il Comune informa che il calendario potrebbe subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse, e in tal caso ne verrà data comunicazione ai cittadini.

Raccomandazioni per la cittadinanza

Gli interventi antilarvali biologici verranno effettuati esclusivamente nelle aree umide (fontane, fontanelle, pozzetti) e agiscono contro le larve di zanzara, impedendone lo sviluppo. In questi casi non è necessaria alcuna precauzione specifica. Durante gli interventi di disinfestazione adulticida, invece, il Comune raccomanda di evitare la permanenza all’aperto, chiudere porte e finestre, non lasciare biancheria stesa e mettere al riparo eventuali animali domestici. Inoltre, si consiglia di lavare con attenzione i prodotti dell’orto prima del consumo.