Tarquinia, tempo di bilanci per l’Avis con le statistiche sulle donazioni del 2022: ecco anche le date per donare sangue e plasma nel 2023

147 donatori per un totale di 250 sacche: tempo di bilanci per la sezione Avis “G. Santoro di Tarquinia”, che vede premiata dai numeri la sua attività nel 2022 e già è all’opera per fare anche meglio nell’anno appena iniziato.

Nei giorni scorsi i volontari della sezione hanno fatto un riepilogo del lavoro svolto tra gennaio e dicembre 2022 per quanto riguarda donazioni di sangue, plasma ed emocomponente, ottenendo il dato complessivo sovra citato e qualche interessante curiosità statistica.

In particolare, nel 2022 sono stati 33 i “debutti”, cioè le prime donazioni effettuate da donatori appena affacciatisi alla sezione: di questi, 16 sono uomini e 17 donne. E il totale complessivo di 250 sacche è così composto: 208 sono di sangue, 38 di plasma e 4 di emocomponente.

Nel frattempo è già iniziata l’attività di raccolta per il 2023, con un primo appuntamento lo scorso 15 gennaio e un calendario già stilato per l’arrivo in città dell’autoemoteca per tutto l’anno. Prossime occasioni per donare, domenica 29 gennaio per una raccolta di plasma, quindi giovedì 9 febbraio per il sangue.