Tarquinia, tutti i colori della ZTL: ecco le differenti categorie di pass e chi può richiederli

L’accesso alla Zona Traffico Limitato sarà consentito ai soli autoveicoli e motoveicoli autorizzati: Tarquinia si avvia al nuovo provvedimento di limitazione del traffico nel centro storico, ma quali saranno i veicoli autorizzati a circolare nelle varie fasce orarie del regime che entra in vigore da domani? Vediamo come il disciplinare suddivide le differenti categoria di aventi diritto: in un ulteriore articolo parleremo della modalità di richiesta e documentazione necessaria.

Innanzitutto, ogni richiedente avrà titolo al contrassegno/pass di transito e sosta per accedere alla ZTL attiva, corrispondente a un solo autoveicolo e/o un motoveicolo: il pass – che riporterà la targa del mezzo – andrà sempre esposto sul veicolo, mentre per chi guida un motoveicolo c’è l’obbligo di portarlo sempre con sé.

Sono previsti otto differenti tipi di pass, identificati da otto lettere o otto colori differenti. A partire dal rosso (R), rilasciato ai residenti nel centro storico o agli affittuari di un contratto di locazione di immobile e/o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. I titolari di questo contrassegno potranno usufruire gratuitamente degli stalli a pagamento dei parcheggi alla Barriera S. Giusto e a via Bruschi Falgari dalle 19 fino alle 8 del giorno successivo.

Il tagliando arancione (A) identificherà invece i veicoli di proprietà o in leasing, noleggio o comodato degli esercenti che hanno necessità di trasportare merci, in conto proprio o conto terzi, purché abbiano sede o svolgano attività continuativa all’interno della ZTL. Pass bianco (C) per le imprese di impiantistica, installazione e manutenzione, quelle del comparto edile per cantieri in ZTL (alle quali verranno rilasciate autorizzazioni temporanee, specifiche per i mezzi operativi, nonché per i veicoli del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza e degli addetti ai lavori con mezzi operativi dell’impresa) e per artigiani e commercianti esercenti attività di installazione dei propri prodotti/ manufatti (esempio tappezzieri, falegnami, fabbri, installatori di infissi ecc.). In caso di intervento d’emergenza con altri mezzi di queste imprese, si potrà comunicare il transito entro le 48 ore successive.

Il pass (P), colore grigio, è per i soggetti non residenti nella ZTL del centro storico cittadino che siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all’interno della ZTL stessa, a patto però che l’immobile non sia utilizzato da altri soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il permesso: a ogni modo, al proprietario non residente sarà comunque consentito raggiungere la propria abitazione per comprovate esigenze inviando una mail preventivamente o entro 48 ore dall’ingresso.

I titolari di contrassegno invalidi residenti o domiciliati all’interno della ZTL, presentando apposita istanza, hanno diritto a un contrassegno giallo (H) collegato alla targa del veicolo di proprietà o al veicolo normalmente usato. I titolari di contrassegno invalidi non residenti potranno comunque circolare all’interno della ZTL attiva comunicando preventivamente la targa del veicolo al Comando di Polizia Locale o entro le 48 ore dall’ingresso. In caso di urgenza, i titolari di contrassegno invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo a nessuna sanzione amministrativa, a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dal transito in Z.T.L., apposita dichiarazione anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati o presentati di persona presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale. Al cittadino non residente indicato come assistente al diversamente abile o persona in difficoltà di

autonomia, ai sensi della Legge 104/92 previa presentazione di istanza documentata con eventuali certificazioni, il Comando di Polizia alla luce della documentazione presentata rilascerà un contrassegno/pass di transito.

Il pass rosa (F) identificherà invece i titolari di strutture ricettive, attività ristorative e artigianali legate alla filiera di trasformazione di prodotti alimentari e le autoscuole, che avranno diritto a un contrassegno anche per consentire il carico/scarico e per raggiungere i locali di trasformazione dei prodotti alimentari. Le strutture ricettive si impegnano a comunicare la targa del veicolo dei clienti alla Polizia Locale entro 48 ore dal transito, mentre alle autoscuole con sede nella ZTL. Verrà rilasciato un contrassegno per ogni veicolo adibito a scuola guida, cioè con doppi comandi.

Sarà marrone, lettera M, il pass che identifica medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medicina generale e pediatria), medici sostituti, medici specialisti, veterinari, che abbiano assistiti dimoranti nella ZTL o la titolarità di studio medico/ambulatorio all’interno della stessa. Infine, pass viola (V) per le tipologie particolari, rilasciato con validità limitata al tempo di utilizzo per l’accesso temporaneo e per esigenze specifiche che richiedano l’uso del veicolo per le attività già contemplate alla voce “deroghe speciali” (cerimonie, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di specifica dichiarazione) o per particolari esigenze opportunamente documentate. Può essere rilasciato contrassegno/pass alle donne in stato di gravidanza, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva. I titolari di autocarri e mezzi d’opera, che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all’interno della Z.T.L., potranno presentare domanda per il rilascio di un contrassegno/pass per il transito specificando targa e tipologia del veicolo. L’istanza dovrà specificare gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori (Dia, Permesso a costruire e/o ogni altro titolo comprovante la necessità dell’accesso). Il contrassegno/pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi, sarà di volta in volta commisurato all’esigenza della durata del cantiere.