Tarquinia, Villa Bruschi Falgari ed i terreni circostanti tornano a nuova vita

Riceviamo dall’IISS Vincenzo Cardarelli Tarquinia e pubblichiamo

Sezione di Agraria: prime coltivazioni sui seminativi di Villa Bruschi Falgari. Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Vincenzo Cardarelli ed un agricoltore tarquiniese, ex alunno, neodiplomato perito agrario nell’anno scolastico 2021–22, i campi che costeggiano l’entrata principale della Villa sono stati seminati a grano duro riprendendo, quindi, anche la vocazione agricola del complesso che continuerà nei prossimi anni cercando di ripristinare le tipologie di coltivazioni presenti nei precedenti storici di Villa Falgari.

“Iniziare con il frumento duro, fiore all’occhiello del nostro territorio è anche un omaggio alla Contessa Bruschi se si pensa che ci sono documenti storici della fine del settecento che indicano vendite di frumento dai possedimenti della Contessa ai “ maccaronai” e “vermicellari” di Roma.- riferisce la Dirigente scolastica Laura Piroli – Un sentito ringraziamento al nostro ex alunno Giuliano Quattrini per quanto sta facendo per la nostra Sezione di Agraria che dimostra l’affetto e la riconoscenza reciproca per gli anni passati insieme durante la sua formazione. Un grazie anche ai Proff.ri Odoardo Basili e Francesco Marchese, sempre attivi per i nostri studenti”.