Tarquinia2024 sulla ZTL: “Nessun presidio informativo ai varchi come disposto dal Ministero”

Riceviamo dai Consiglieri Comunali Tarquinia2024 Manuel Catini e Arianna Centini e pubblichiamo

Da Giugno 2020 a Maggio 2022 non esisteva nessun tipo di autorizzazione ministeriale che autorizzasse la Ztl.

Il 9 maggio 2022 il Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la mobilità sostenibile autorizzava il Comune di Tarquinia all’installazione ed all’esercizio di cinque impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico.

L’autorizzazione prevedeva una prescrizione dove, nel periodo minimo di pre-esercizio di 30 giorni, i cinque varchi fossero presidiati dalla Polizia Municipale con uno scopo informativo rivolto ai cittadini.

Il 12 Agosto 2022 con una ordinanza l’amministrazione comunale disponeva il periodo di pre-esercizio dal 14 agosto al 13 settembre da attuarsi con i soli controlli da parte della polizia locale.

Dopo 14 giorni dalla sua entrata in vigore non c’è stato alcun tipo di controllo e presidio nei cinque varchi da parte della polizia locale.

Abbiamo preparato una interrogazione che presenteremo all’amministrazione comunale ed al Comandante della Polizia Locale dove chiediamo di conoscere i motivi di questa mancanza nonostante fosse stato tutto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la mobilità che informeremo in copia. Ribadiamo che questa Ztl così come attuata sia inadeguata per il nostro territorio salvo che in questi mesi estivi, e che vada quanto prima abolita.