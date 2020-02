The Art of Banksy: in arrivo a Londra una mostra sul più noto (e misterioso) degli street artist

Una grande esposizione su Banksy aprirà i battenti ad aprile a West London, con 80 stampe, tele, serigrafie e sculture del celebre street artist dall’identità misteriosa.

The Art of Banksy, questo il nome dell’evento, si vanta di avere la più grande collezione al mondo di opere di Banksy appartenenti a privati e ha già visitato città come Melbourne, Tel Aviv, Toronto e Miami.

Girl with Balloon, una delle più iconiche, è l’unica opera d’arte confermata finora: sebbene la prima rappresentazione dell’opera d’arte sia apparsa sul Waterloo Bridge di Londra nel 2002, ci sono state diverse variazioni di Banksy sul tema.

The Art of Banksy si inaugurerà il 23 aprile in una location ancora sconosciuta a South Kensington: le informazioni sui biglietti non sono state ancora rese note, sebbene sia possibile registrare il proprio interesse per l’evento. A differenza del Gross Domestic Product store aperto lo scorso anno a Croydon, questa esibizione non è ufficialmente appoggiata da Banksy.