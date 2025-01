Torna la tombola in piazza Matteotti a Tarquinia: domenica 5 gennaio un pomeriggio all’insegna di divertimento e solidarietà

Una tradizione che torna a vivere: domenica 5 gennaio, Tarquinia rivive la tombola in piazza Matteotti. L’evento, organizzato dalle associazioni Tarquinia in Rosa ETS e Autismo Cuori Blu APS, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, si prefigge di unire il divertimento di un gioco popolare alla solidarietà, destinando l’intero ricavato a sostenere le attività delle due associazioni.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento

A partire dalle 16 e 30, piazza Matteotti si animerà con l’estrazione della tombola, accompagnata da musica e intrattenimento. Sarà possibile acquistare le cartelle direttamente in piazza o in prevendita contattando le responsabili delle associazioni. L’evento, inoltre, sarà trasmesso in diretta Instagram da lextra.news.

Un gesto di solidarietà per la comunità

La tombola in piazza Matteotti rappresenta un’occasione per trascorrere un pomeriggio in compagnia, ma anche per fare del bene. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Tarquinia in Rosa ETS, che si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del tumore al seno, e di Autismo Cuori Blu APS, che offre supporto alle famiglie con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.

Tombola di beneficenza a Tarquinia