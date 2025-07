Torneo misto di beach volley a Marina Velka: si gioca il 19 e 20 luglio

Sabato 19 e domenica 20 luglio, lo stabilimento balneare Saint Tropez di Marina Velka ospiterà una nuova edizione del torneo misto 3 contro 3 di beach volley. L’iniziativa sportiva, aperta a squadre composte obbligatoriamente da almeno una donna, propone due giornate dedicate al divertimento sulla sabbia, all’insegna della socialità e dell’attività fisica.

Premi e iscrizione per i partecipanti

La quota di partecipazione è di 20 euro a persona e comprende una canotta da gioco inclusa nel prezzo. In palio per la squadra vincitrice tre Smart Box per due persone, che includono colazione, cena e pernotto. Previsti premi anche per il secondo e terzo posto.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri telefonici indicati: Alessio al 388 873 89 80 e Katiuscia al 347 21 12 135.