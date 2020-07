Trasversale, il consiglio comunale riporta in auge il tracciato arancione: ma dove passerebbe la proposta lanciata da Mazzola?

È tornato alla ribalta delle cronache perché citato più volte nell’ultimo consiglio comunale, anche dallo stesso sindaco Giulivi, pur non risultando ufficialmente in alcun deliberato; e oggi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che spinge alla ricerca di soluzioni alternative al tracciato verde, è probabile che se ne parlerà ancora.

Erano gli ultimi mesi dell’amministrazione Mazzola quando lo stesso ex primo cittadino presentò un progetto di fattibilità per un tracciato alternativo per il tratto finale, oltre Monte Romano, della Trasversale Umbro-Laziale che da decenni dovrebbe collegare Orte e Civitavecchia: un progetto elaborato con la collaborazione di alcuni professionisti locali che, nel gioco dei colori che ha identificato negli anni le varie ipotesi, fu definito arancione, ricalcando alcuni stralci del poi bocciato percorso viola e proponendo soluzioni alternative per le parti di quest’ultimo soggette a criticità.

Ma proviamo a rispolverare quelle carte e soddisfare la curiosità di molti che, in questi giorni, hanno chiesto informazioni in merito a seguito del consiglio comunale. Per il primo tratto – dall’attuale svincolo di immissione subito oltre Monte Romano alla cantoniera – la proposta della vecchia amministrazione tarquiniese ricalcherebbe in pieno il precedente percorso viola, passando quindi a nord della cittadina (il verde passa invece a sud). E sarebbe identico al precedente tracciato anche il tratto tra la località Pisciarello e la congiunzione con l’Aurelia Bis, scendendo sostanzialmente parallelo all’attuale arteria e prevedendo uno svincolo per Tarquinia. La variante, rispetto al viola, sarebbe quindi nel tratto centrale, con la proposta arancione che “scavalca” verso nord quella viola e correrebbe, nell’idea di chi l’ha studiata, fianco a fianco con l’attuale Aurelia Bis, solo qualche centinaia di metri più a sud rispetto al tracciato esistente. La mappa in allegato mostra tutti questi aspetti.