Tre Quartieri Emergenti di Roma in cui prendere casa

Se state pensando di acquistare una casa a Roma dovete assolutamente fare delle considerazioni prima di iniziare la vostra ricerca. Roma è una città molto grande, più di altre metropoli come Milano, Torino o Napoli. Ciò fa sì che al suo interno si possono trovare numerosi quartieri molto diversi tra loro. Si va dal centro storico, dove i prezzi degli immobili sono decisamente alti, fino alle aree periferiche, dove invece sta aumentando l’offerta di abitazioni nei vari quartieri emergenti.

Il nostro primo consiglio è quello di affidarsi a delle agenzie immobiliari a Roma , che con la loro esperienza sul territorio possono aiutarvi a trovare rapidamente l’appartamento più adatto alle vostre esigenze.

Nei prossimi paragrafi abbiamo raccolto alcune informazioni su tre quartieri emergenti di Roma da tenere d’occhio.

Da qualche anno la linea B della metropolitana di Roma ha una nuova ramificazione: oltre al capolinea Rebibbia è infatti presente il capolinea Jonio, che arriva alle porte della zona di Talenti/Montesacro.

Uno degli aspetti più interessanti di questa zona è senza alcun dubbio la sua posizione. Si può raggiungere facilmente la fermata della metropolitana, così da raggiungere anche aree molto lontane senza doversi confrontare con il traffico. La metro B arriva fino a Laurentina, passando per l’Eur e per Roma Termini, dove si può cambiare con la metro A.

In più da Talenti si può arrivare in pochi minuti sul Grande Raccordo Anulare, una strada a scorrimento veloce che racchiude buona parte della città e che consente di arrivare rapidamente anche dall’altra parte di Roma.

Ci sono molti edifici di nuova costruzione, e non mancano i servizi per il pubblico, come scuole e uffici postali.

Ostia

Mentre Talenti si trova a Roma Nord, Ostia si trova dalla parte diametralmente opposta, oltre Roma Sud. Ostia fa parte a tutti gli effetti del comune di Roma e si affaccia sul mare, per cui può essere un ottimo compromesso per chi vuole vivere in periferia ma senza allontanarsi troppo dalla capitale.

Da Ostia si può raggiungere Roma senza difficoltà sia in auto che con i mezzi pubblici. C’è un apposito treno che da Ostia arriva a Roma Ostiense, dove si può cambiare con la metro B nella stazione Piramide. Inoltre è molto vicina la linea che collega la capitale con l’aeroporto di Fiumicino, posto a poca distanza da Ostia.

Ostia è una zona dotata di ogni genere di servizio, e la sua posizione favorisce prezzi decisamente molto vantaggiosi. Può essere una buona occasione per chi vuole mettere radici e crescere i figli lontano dalla frenesia della grande metropoli.

Casalotti

Un altro quartiere emergente esterno al Grande Raccordo Anulare è Casalotti. Si trova nella zona nord-ovest di Roma. Sono molti i giovani che hanno scelto di acquistare qui la propria abitazione. Si può raggiungere in tempi ragionevoli il capolinea della metro A, Battistini, senza la necessità di vivere nelle zone più trafficate.

Potrebbe essere una buona opzione per coloro che lavorano in smart-working e preferiscono tenersi lontani dal traffico e dalle aree più popolose, ma senza andare a vivere in provincia, dove la distanza con la capitale è più elevata.