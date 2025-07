Treni regionali, modifiche al servizio il 5 e 7 luglio: bus sostitutivi e cancellazioni sulle linee FL1, FL3, FL5

Rete Ferroviaria Italiana ha programmato due interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria che comporteranno variazioni al servizio dei treni regionali gestiti da Trenitalia. Sabato 5 luglio, in particolare, le operazioni interesseranno la stazione di Roma Tuscolana: alcuni treni delle linee Leonardo express, FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto), FL3 (Roma – Viterbo), FL5 (Roma – Civitavecchia) e Roma – Pisa subiranno cancellazioni, limitazioni o modifiche di percorso. Per garantire la mobilità, sono previste corse sostitutive con autobus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Servizio alternativo con autobus e limitazioni

Ulteriori lavori sono previsti lunedì 7 luglio, nella fascia mattutina, presso la stazione di Roma Ostiense. In questo caso le modifiche riguarderanno nuovamente i treni delle linee FL1 e FL3, con cancellazioni totali o parziali. I collegamenti saranno garantiti da autobus sostitutivi tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto. Trenitalia segnala che i tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare a causa del traffico stradale e che i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto alla capienza dei treni. Sui mezzi sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici o animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

Consigli per i viaggiatori e contatti utili

Trenitalia invita i viaggiatori a verificare eventuali aggiornamenti in prossimità della data di partenza attraverso i canali ufficiali: il sito www.trenitalia.com (nella sezione Infomobilità), l’app Trenitalia con servizio Smart Caring personalizzato, e il call center gratuito 800 89 20 21. Le modifiche al servizio verranno comunicate anche via SMS o email ai clienti in possesso di biglietto digitale. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito di Trenitalia, dove è disponibile anche la campagna “Scegli di viaggiare informato”.