UDC Viterbo, Gianfranco Proietti nominato coordinatore cittadino

Il Segretario provinciale dell’Unione di Centro di Viterbo, Gino Stella, annuncia ufficialmente la nomina del Professor Gianfranco Proietti quale Coordinatore cittadino dell’UDC di Viterbo.

Una nomina che rappresenta un passaggio politico significativo per lo Scudo Crociato viterbese, che rafforza la propria presenza anche nel capoluogo, riaffermando con determinazione il ruolo dell’UDC come forza moderata, popolare e centrista, radicata nei valori cristiani e sociali e protagonista all’interno della coalizione di centrodestra.

La scelta del Professor Gianfranco Proietti, tecnico e professionista stimato, da anni impegnato nel mondo dello sport, dell’educazione e delle politiche giovanili, va nella direzione di un rinnovamento responsabile, fondato su competenza, esperienza e capacità di ascolto del territorio. A lui viene affidata la guida di un gruppo politico aperto e inclusivo, composto da studenti, lavoratori, liberi professionisti e cittadini provenienti da diverse realtà sociali, uniti dalla volontà di impegnarsi concretamente per Viterbo.

L’UDC intende riportare la politica tra la gente, mettendo al centro la persona, la famiglia, il lavoro e la dignità sociale. Non slogan, ma contenuti e proposte costruite partendo dai bisogni reali dei cittadini, in particolare di chi vive situazioni di difficoltà e chiede risposte serie e credibili dalle istituzioni.

In vista delle prossime elezioni amministrative, il coordinamento cittadino avvierà un percorso di ascolto e partecipazione per programmare insieme il futuro di Viterbo, offrendo una visione di sviluppo equilibrato, attenta al sociale, alla sicurezza, al lavoro e alla valorizzazione delle risorse locali.

Al Professor Proietti sarà inoltre affidato il ruolo politico di rappresentare l’UDC in tutte le riunioni e nelle trattative con la coalizione di centrodestra, contribuendo alla costruzione di un progetto unitario fondato sul rispetto delle diverse sensibilità e sulla centralità dell’area moderata.

«L’obiettivo dell’UDC – dichiara il Segretario provinciale Gino Stella – è essere la lista moderata di riferimento all’interno della coalizione, portando avanti con coerenza quelle politiche che da sempre ci contraddistinguono: la tutela della famiglia, il sostegno al lavoro, l’attenzione al sociale e lo sviluppo di una comunità solidale».

Viterbo è una città che può e deve crescere, soprattutto sul piano turistico, culturale ed economico. Possiede un patrimonio storico, ambientale e umano straordinario che, se adeguatamente valorizzato, può generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per i giovani.

L’UDC di Viterbo è pronta ad assumersi la propria responsabilità politica, con serietà, spirito di servizio e un forte radicamento nel territorio.