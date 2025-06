Ufficio Ragioneria a Montalto, terremoto silenzioso. Forza Italia: “L’amministrazione chiarisca”

Riceviamo da Forza Italia Montalto e pubblichiamo

Nel mese più delicato per la tenuta dei conti pubblici, mentre si stanno approvando gli equilibri di bilancio, arriva un decreto sindacale che cambia la guida dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Montalto di Castro. Fin qui nulla di strano, se non fosse per un dettaglio tutt’altro che trascurabile: nel provvedimento, datato 18 giugno 2025, si fa riferimento a due note protocollate il 5 giugno, le n. 18263 e 18264. Di cosa parlano? Perché non se ne dà evidenza?

Tutto tace, eppure, per come si è evoluta la situazione, quelle due comunicazioni sembrerebbero contenere le dimissioni della responsabile del Settore III (Ragioneria), e della sua vice.

Ad oggi, nonostante siano passati ben 14 giorni niente è stato ancora annunciato, ma si cela solamente tra le varie pagine dell’albo pretorio: il decreto scivola via come se niente fosse, senza chiarimenti, in uno dei passaggi amministrativi più cruciali dell’anno.

Forza Italia Montalto e Pescia esprime grande preoccupazione per quanto accaduto e chiede trasparenza.

Non si tratta di tecnicismi né di beghe interne da insabbiare: parliamo della guida del settore che sovraintende ai conti dell’ente, in un momento in cui si certifica, almeno formalmente, che tutto quadra.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Sara Boldrighini per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e dedizione alla guida dell’ufficio ragioneria. Rivolgiamo inoltre i nostri auguri più sinceri alla nuova responsabile, la dott.ssa Fabiola Scaglione, di cui conosciamo l’esperienza e le competenze e che siamo certi saprà affrontare la sfida con serietà e rigore.

Non possiamo tacere di fronte a una gestione politica che non ci soddisfa.

Ricordiamo che da due anni, dopo le dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici, non è stata ancora nominata alcuna figura in sua sostituzione e manca un assessore alla giunta. Ora si apre un nuovo fronte, perché si continua a far finta di niente?

Nel silenzio più totale, ci si affida a un decreto che getta sicuramente nell’imbarazzo. Noi chiediamo solamente chiarezza. Perché la giunta è ancora monca? Perché l’ufficio ragioneria ha subito un cambio? Ditecelo. È un diritto della cittadinanza sapere cosa sta accadendo.