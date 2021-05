“Ulisse” fa tappa a Tarquinia: domani sera su Rai Uno la puntata con Alberto Angela dedicata agli Etruschi

Dopo più di vent’anni dalla prima puntata dedicata agli Etruschi, domani, mercoledì 5 maggio, alle 21 e 25, su Rai 1 “Ulisse – Il piacere della scoperta”, con Alberto Angela, torna a Tarquinia.

Durante la terza puntata della nuova serie della trasmissione, infatti, il Museo Archeologico di Tarquinia sarà grande protagonista con i suoi reperti: come molti concittadini hanno notato, all’incirca il mese scorso la troupe Rai ha fatto tappa in città per registrate alcuni contributi per l’appuntamento di domani, dal titolo “Etruschi, viaggio in un mondo perduto”.

Non è la prima volta che il celebre presentatore e divulgatore pone Tarquinia alla ribalta televisiva per i suoi tesori archeologici: ultima apparizione, in ordine di tempo, era stata quella del gennaio 2018, quando Angela aveva girato all’interno delle tombe della Necropoli una puntata de “Le Meraviglie – La penisola Dei Tesori”, appuntamento anch’esso in prima serata che stabilì straordinari risultati in termini di ascolti.