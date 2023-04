Una domenica di sport, musica e solidarietà a Vitorchiano

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Un’intensa giornata di primavera tutta da vivere a Vitorchiano tra sport, musica e solidarietà, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le realtà associative locali e non solo. Domenica 16 aprile 2023 sono in programma, tra l’altro, una partita di calcio con la Nazionale Italiana Jazzisti, una camminata e un concerto.

Si inizia alle ore 9.00 con la Camminata Veloce di San Michele Arcangelo. L’iniziativa, promossa dal gruppo I Camminatori di Vitorchiano in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, prevede una camminata non competitiva lungo un percorso di 6,5 km, con partenza alle ore 9.30 e arrivo presso i giardinetti di Piazza Umberto I. Al termine rinfresco per tutti i partecipanti offerto dal Comitato (iscrizione 5 euro da versare al ritrovo prima della partenza, info: Massimo 347.2319969 – Marco 339.3610839). L’evento si svolge in collaborazione con UISP, Comune di Vitorchiano, Pro Loco Vitorchiano e Gruppo Comunale Protezione Civile.

Alle 10:00, organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, è invece prevista la partenza della Corsa Fori Porta – Memorial Roberto Scorzoso, sesta edizione, gara podistica su percorso di 10 km valida per il circuito Corrintuscia e trofeo Tuscia Trail e aperta a tesserati con età minima 16 anni compiuti. Ritrovo sempre a Piazza Umberto I alle ore 9.30 (iscrizioni 15 euro da effettuare sul posto entro le 9.30, info Massimo 347.2319969 – Andrea 333.5671939).

Nell’ambito di Vitorchiano in Jazz, ecco quindi un connubio tra sport e musica che inizia alle ore 11.00 presso il Campo sportivo comunale “Salvatore e Roberto Ielmoni” con la Partita del Cuore, incontro di calcio di beneficenza tra la Nazionale Italiana Jazzisti e una rappresentativa di ex glorie di Vitorchiano. Nel pomeriggio, alle 17.00, la sala ex cinema di Piazza Umberto I ospita il concerto della Lake Jazz Orchestra diretta da Luca Rizzo sul palco insieme ai membri della Nazionale Italiana Jazzisti. L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è a offerta libera a sostegno della BIO – Blind International Orchestra, formazione composta da musicisti ciechi e ipovedenti. Gli eventi si svolgono in collaborazione con Comune di Vitorchiano e Associazione Fidelis.

“Sarà una bella giornata di sport, musica e solidarietà nella splendida cornice di Vitorchiano e del suo territorio – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – e un ottimo preludio in vista dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo in programma a maggio. Ringraziamo tutte le associazioni e le realtà locali, la cui collaborazione è fondamentale per organizzare eventi di qualità in grado di animare e rendere sempre più attrattivo il nostro paese, e tutti coloro che parteciperanno ai vari appuntamenti”.