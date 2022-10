Una luce splende nel buio: il 28 ottobre nel Duomo di Tarquinia il concerto del coro Arké in onore di Santa Lucia Filippini

Riceviamo dal Duomo di Tarquinia e pubblichiamo

“Una luce splende nel buio”: una serata di fede, di meditazione e di musica in occasione dell’esposizione dell’urna con il corpo di Santa Lucia Filippini a Tarquinia. Nel Duomo della città, venerdì 28 ottobre, alle ore 21 si esibirà il coro Polifonico Arké di Civitavecchia, in una serata di grande suggestione, scandita dai brani musicali e dalla lettura di testi scelti delle meditazioni della Maestra Santa, affidata alla voce di Rachele Giannini e Massimo Pierozzi.

Il Coro Polifonico Arké è il risultato della fusione di due realtà corali: il coro polifonico “Guido D’Arezzo” di Civitavecchia ed il coro polifonico Lituus di Santa Marinella. Diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro, ha al suo attivo numerose esibizioni in varie città italiane intervenendo in importanti rassegne nazionali e manifestazioni culturali esibendosi presso i Mercati Traianei, Palazzo Pitti, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la chiesa di S. Giacomo al Corso, le scuderie Medicee. Con i Pink Floyd Legend si è fatto apprezzare presso il Teatro Olimpico di Roma, l’Auditorium Santa Cecilia di via della Conciliazione, lo Sferisterio di Macerata, il Teatro Arcimboldi di Milano, Teatro Augusteo di Napoli, Teatro Colosseum di Torino, il Teatro Romano di Ostia Antica e l’Auditorium Parco della Musica nei quali nel 2017 si è esibito nei Carmina Burana di Carl Orff. Nel Marzo 2019 è stato Organizzatore ed attore dell’Evento Ethno Requiem San Paolo.

Il maestro Giovanni Cernicchiaro ha una prestigiosa formazione musicale ed è detentore del primo premio al concorso internazionale chitarristico di Grosseto. Come compositore è stato finalista al Concorso Internazionale di Composizione dell’Accademia di Santa Cecilia ed è stato premiato per meriti artistici da Ennio Morricone al Concorso di Composizione Internazionale di Latina. Ha composto musica per Mostre, Cortometraggi e lungometraggi ed è direttore stabile della parte classica dei Pink Floyd Legend. Come Direttore Classico si è fatto apprezzare in Italia e Giappone dirigendo i Carmina Burana di Carl Orff ed il Requiem di Mozart. Come chitarrista si esibisce regolarmente con repertorio Classico e Jazz all’interno del Duo Orpheus e dello Strange Trio. La sua musica è stata incisa e pubblicata da Rai Trade, Domani Musica e Sconfinarte. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle ore 21 nel Duomo di Tarquinia.